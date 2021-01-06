جمعت شركة خدمات توصيل الأطعمة عبر الإنترنت ديليفري هيرو 6ر1 مليار دولار من خلال بيع كمية من أسهمها بما يتيح لها القدرة على عقد المزيد من صفقات الاستحواذ، في الوقت الذي تتجه فيه نحو اتمام استحواذها على أكبر منصة لتوصيل الأطعمة عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية وتعزيز وضعها في أسرع الأسواق الآسيوية نموا.

وقالت شركة ديليفري هيرو الألمانية إنها باعت ما يصل إلى 44ر9 مليون سهم جديد في محاولة لتعزيز وضعها المالي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الجذابة المتاحة.

وبحسب شروط عملية الطرح التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، نجحت ديليفري هيرو في حشد طلبات اكتتاب كافية لتغطية الطرح.

يذكر أن شركات خدمات توصيل الطلبات إلى المنازل حققت مكاسب كبيرة خلال العام الماضي بسبب تزايد الاعتماد على خدماتها في ظل بقاء أعداد كبيرة من الناس في منازلها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. في الوقت نفسه فإن هذه السوق تشهد منافسة متزايدة بين الشركات الساعية إلى زيادة حصصها السوقية.

وبحسب سعر سهم شركة ديليفري هيرو في ختام تعاملات اليوم الأربعاء فإن قيمة الصفقة تصل إلى 3ر1 مليار يورو (6ر1 مليار دولار)، ولكن عادة ما يتم بيع الأسهم في مثل هذا النوع من الصفقات بسعر أقل من سعر التداول في البورصة.