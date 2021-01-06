جمهوريون يعترضون على التصديق على فوز بايدن بالانتخابات في جلسة ساخنة بالكونجرس

تحولت جلسة مشتركة للكونجرس، اليوم الأربعاء، للتصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهي مسألة إجرائية في العادة، إلى مواجهة حزبية حيث قام حلفاء الرئيس دونالد ترامب بمحاولة أخيرة لإلغاء هزيمته.

واعترض بعض النواب الجمهوريين على تصديق الكونجرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن على ترامب في ولاية أريزونا الأمريكية، في أول طعن بين عدة طعون متوقعة للنتائج في ولايات مختلفة.

وأدت هذه الخطوة غير المعتادة إلى تفكيك الجلسة المشتركة، التي عادة ما تكون خطوة روتينية للموافقة على المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، ودفعت المجلسين إلى التراجع لمناقشة الطعن لمدة ساعتين.

ومن شبه المؤكد أن يتم رفض الطعون، ولكن يمكن أن يتسبب ذلك في تأخير يطيل العملية إلى الليل.

وفاز بايدن، وهو ديمقراطي، بكل من التصويت الشعبي والعدد اللازم من أصوات المجمع الانتخابي لإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وتعهدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بقيادة جوش هاولي وتيد كروز، بالإضافة إلى عشرات الجمهوريين في مجلس النواب، برفض فوز بايدن في عدة ولايات ما لم يكن هناك تدقيق لنتائج الانتخابات.