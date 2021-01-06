 كوريا الشمالية.. كيم يعلن فشل خطته الخمسية في مختلف القطاعات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الشمالية.. كيم يعلن فشل خطته الخمسية في مختلف القطاعات

زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون - صورة أرشيفية
زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون - صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 5:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 5:58 ص

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن فشل خطته الاقتصادية الخمسية في مختلف القطاعات تقريبا.

وأكد كيم في كلمته الافتتاحية لمؤتمر "حزب العمال" الحاكم أن بلاده حققت "انتصارا معجزة" من خلال تعزيز قوتها ومكانتها العالمية منذ الاجتماع الأخير.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية الخمسية التي أقرت عام 2016 قد فشل تحقيقها، داعيا إلى تعزيز اعتماد كوريا الشمالية على نفسها لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تعرقل تقدمها.

وأضاف: "كان من المقرر تنفيذ الاستراتيجية العام الماضي، لكنها فشلت بشكل كبير في تحقيق الأهداف في كل القطاعات تقريبا".

وفي ما يتعلق بفيروس كورونا، أشاد كيم بالعاملين في الحزب لـ"ضمان أوضاع مستقرة ضد الفيروس من البداية إلى النهاية"، لافتا إلى أنهم "تغلبوا بحزم على الصعوبات في مواجهة أزمة صحية عالمية مطولة وغير مسبوقة".

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