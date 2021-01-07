 البنتاجون: الحرس الوطني على أهبة الاستعداد لمواجهة أحداث الكابيتول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنتاجون: الحرس الوطني على أهبة الاستعداد لمواجهة أحداث الكابيتول

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 11:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 11:52 م

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جوناثان هوفمان، إن الحرس الوطني في العاصمة واشنطن بات على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لقوات إنفاذ القانون في مواجهة التظاهرات الجارية عند الكابيتول.

وأوضحت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه تمت تعبئة الحرس الوطني بالكامل في العاصمة واشنطن من قِبل وزارة الدفاع الأمريكية في أعقاب قيام مؤيدين لترامب باختراق مبنى الكابيتول.

وأوضح جوناثان هوفمان أن "القائم بأعمال الوزير ميللر على اتصال مع قيادة الكونجرس".

وأشار المتحدث باسم البنتاجون إلى أن قوات إنفاذ القانون سوف تتعامل مع الموقف بقيادة من وزارة العدل.


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