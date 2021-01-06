الحكومة الإيطالية تتوصل إلى تسوية بعد خلاف حول توزيع مساعدات الاتحاد الأوروبي

بدا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على استعداد للتوصيل إلى تسوية، اليوم الأربعاء، في نزاع داخل ائتلافه الحاكم حول توزيع أموال من الاتحاد الأوروبي لمساعدة البلاد على التعافي من آثار جائحة كورونا.

ويتركز الجدل حول 209 مليارات يورو (256 مليار دولار) من مساعدات الاتحاد الأوروبي من صندوق إعادة الإعمار بعد الجائحة.

وكتب كونتي على فيسبوك: "الـ 209 مليارات التي تقدمها لنا أوروبا هي مورد ضخم، لكن قراراتنا يجب أن تتخذ بعناية".

ودعا ماتيو رينزي، رئيس حزب "فيفا إيطاليا" (تحيا إيطاليا) إلى زيادة الاستثمار في الرعاية الصحية. كما اختلف مع خطة كونتي للسماح للمديرين باتخاذ قرار بشأن توزيع الأموال، بدلاً من البرلمان.

ويتعرض الائتلاف لتهديد الانقسام كما تسببت الخلافات في استقالة وزيرين من حزب تحيا إيطاليا.

وقال كونتي إنه تلقى خطة معدلة من وزارة الاقتصاد حول كيفية توزيع المساعدات، ستركز بشكل أكثر وضوحا على مجالات معينة، وسيتم إنفاق المزيد من الأموال على الرعاية الصحية والشباب والقطاع غير الربحي ودور الحضانة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وبعد ذلك، من المقرر أن يناقش سياسيون من أحزاب الائتلاف الحاكم المقترحات، وإذا وافق مجلس الوزراء على الخطة، ستعرض على البرلمان.