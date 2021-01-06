سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 6 وفيات و130 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 166 حالة.

وبلغ إجمالي الاصابات في البلاد 15111 شخص فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 373 ووصلت حالات التعافي إلى 12805.

وعلى صعيد متصل، قال وزير الصحة الموريتاني الدستور نذيرو ولد حامد إن بلاده ستبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا في أواخر مارس المقبل، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطباء وعناصر الجيش الوطني.

وأضاف ولد حامد أن "موريتانيا ضمن تحالف دولي سيحصل على اللقاح مجانا" مشيرا إلى أن التحالف سيوفر اللقاح لـ 20% من سكان موريتانيا.