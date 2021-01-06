 إيران تسجل 6283 إصابة و82 وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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إيران تسجل 6283 إصابة و82 وفاة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 2:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 2:27 م

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري، وفاة 82 شخصًا بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 55 ألفًا و380 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أضافت في تصريحها الصحفي، اليوم الأربعاء، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 6 آلاف و283 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و261 ألفًا و903.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 1.8 وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 86 مليون إصابة.

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