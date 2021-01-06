رئيس الوزاء العراقي: أكثر من نصف القوات الأمريكية ستغادر العراق الأيام المقبلة

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن انسحاب أكثر من نصف القوات الأمريكية من البلاد خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن العراق "لن يكون ملعبا للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم".

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي قال الكاظمي أمس الثلاثاء: "من المؤسف حقا أن يتحول العراق إلى ساحة لتصفيات وتحديات حرب عالمية وإقليمية على أرضه"، وأضاف: "لن نسمح بأن تستخدم أراضي العراق لتصفية حسابات بين الدول".

وأشار الكاظمي إلى أنه تم سحب دفعات من القوات الأمريكية من العراق ضمن توقيتات فنية خلال الأشهر الماضية، وتابع: "كثمرة للحوار الاستراتيجي المتواصل (مع الولايات المتحدة)، سوف يكتمل في الأيام المقبلة انسحاب أكثر من نصف تلك القوات، ولن يتبقى إلا مئات منهم فقط، للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتسليح والدعم الفني"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ولفت إلى أن "هذا التطور قد تأسس على ضوء جهوزية قواتنا المسلحة البطلة والقوات الأمنية بمختلف صنوفها، لحماية أرض العراق وصون كرامة شعبه"، مضيفا: "لن نسمح باختطاف القرار الوطني العراقي من أية جهة كانت.. ولن نخضع للمزايدات السياسية والانتخابية".

وأعلن الكاظمي، 2021 عاما "للإنجاز العراقي"، وقال "علينا واجب إيصال العراق وشعبه إلى بر الأمان"، معتبرا أن مرحلة "استنزاف ثروات العراق" وإمكاناته قد انتهت إلى "غير رجعة".