الهند تسجل 18088 إصابة جديدة و264 وفاة بفيروس كورونا

سجلت الهند 18 ألفا و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و374 ألفا و932 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 264 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 150 ألفا و114 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 227 ألفا و546 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 9 ملايين و997 ألفا و272 شخصا بعد تسجيل 21 ألفا و314 حالة تعاف خلال الساعات الـ24 الماضية.