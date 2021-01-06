 الفلبين تؤكد عدم وصول سلالة كورونا الجديدة إليها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الفلبين تؤكد عدم وصول سلالة كورونا الجديدة إليها

د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 7:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 7:19 ص

طمأن مسؤولو الصحة في الفلبين، الشعب اليوم الأربعاء بأن السلالة الجديدة الأكثر ضراوة من فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا، لم يتم رصدها بعد في البلاد.

وقالت وزارة الصحة إن هذا استند إلى تحليل لعينات من المرضى المحتجزين في المستشفيات والمسافرين الذين وصلوا في تشرين ثان/نوفمبر وكانون أول/ديسمبر.

وحظرت الفلبين مؤقتا دخول المسافرين الأجانب من 21 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة ، حتى 15 كانون ثان/يناير لمنع انتشار سلالة فيروس كورونا الجديدة.

وحتى الثلاثاء، بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في الفلبين 479 ألفا و693 شخصا، وبلغت حصيلة الوفيات 9321 حالة.

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