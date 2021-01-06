متظاهرون من أنصار ترامب يحاولون اقتحام مبنى الكونجرس

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ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" أن أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتلوا المدخل الرئيسي للكونجرس، في محاولة لاقتحام المبنى .

وقابلت الشرطة الأمريكية المتظاهرين بإطلاق قنابل غاز لمنعهم من دخول الكونجرس.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل إن الدعاوى التي رفعت أمام المحاكم لم تقدم أدلة على وجود تزوير على نطاق واسع.

وفى وقت سابق، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، خلال جلسة الكونجرس الأمريكي للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية دوري في التصديق على نتيجة الانتخابات احتفالي فقط.

وقال نائب الرئيس الأمريكي: "أي اعتراض على نتيجة الانتخابات كان يجب أن يحسم في المجمع الانتخابي".

وتابع نائب الرئيس الأمريكى، أنه لا يمكنه رفض الأصوات الانتخابية التي ستجعل بايدن رئيسًا.

واستطرد مايك بونس أنه لا يملك سلطة رفض الأصوات الانتخابية كما طالبه بذلك ترامب.