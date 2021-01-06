ارتفاع مبيعات جنرال موتورز خلال الربع الأخير

أعلنت مجموعة جنرال موتورز أكبر منتج للسيارات في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء ارتفاع مبيعاتها خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 5% عن الفترة نفسها من العام السابق إلى 771323 سيارة.

وذكرت المجموعة أن مبيعات التجزئة خلال الربع الأخير من العام الماضي كانت الأفضل منذ 2007، حيث زادت بنسبة 12% سنويا. وبلغ إجمالي مبيعات المجمعوة خلال العام الماضي ككل مليونين و547339 سيارة بتراجع نسبته 12% عن العام السابق، في حين تراجعت مبيعات التجزئة خلال العام الماضي ككل بنسبة 6%.

وقال ستيف كارلسيل النائب التنفيذي لرئيس الشركة إن "أداء جنرال موتورز كان أفضل من أداء الصناعة ككل خلال الربع الأخير وخلال العام الماضي بأسره بنسبة كبيرة لآن فرق التصنيع والتوريد والوكلاء لدينا حافظوا على سلامة الناس في العمل واستمرارنا في طرح المنتجات الجديدة... العمل الجماعي الاستثنائي سيجهز كل شخص للنجاح في 2021 مع استمرار تعافي الاقتصاد واستمرارنا في زيادة إنتاج الشاحنات والسيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في)".