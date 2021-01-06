قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعتزم إنشاء قاعدة بيانات لجميع المستفيدين بالدعم النقدي والعيني الذي قدمته الوزارة، مشيرة إلى أن إجمالي المستفيدين من المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة بلغ نحو مليون و600 ألف مواطن.

وأضافت خلال لقاء لها لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يركز على رصد الفئات الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية، لافتة إلى زيادة أعداد الأسرة المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة إلى 411 ألف أسرة.

وذكرت أن الوزارة تقدمت بمساعدات على مدار أربعة أشهر متتالية لما يقرب من 115 ألف أسرة، فضلًا عن دعم 5.5 مليون أسرة غذائيًا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، مضيفة أنه تم دعم ما يقرب من 40 ألف مشروع للمواطنين، من بينهم 13 ألف مستمرين بصفة دورية من خلال تجديد أصحابها لقروضهم بعد انتهاء مدتها.

وعن تظلمات برنامج تكافل وكرامة، أوضحت أنه تم ميكنة آلية التظلمات للفصل بين المواطن والموظف المختص، وكذلك للإسراع من عملية رصد التظلمات، ذاكرة أن تم تسهيل بعض الشروط لقبول التظلمات، فضلًا عن تدريب 11 ألف موظف على المنظومة الجديدة.

وأشارت إلى أهمية قاعدة البيانات للمستفيدين من برامج الوزارة في تصنيف المواطنين وبيان أحقيتهم في البرامج الأخرى المقدمة، موضحة أنها تستهدف تنمية الأسر البسيطة ليس فقط بالدعم النقد وإنما بتمكينهم اقتصاديًا.