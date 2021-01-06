خبراء: وفيات كورونا قد تتجاوز 100 ألف في بريطانيا مع نهاية يناير الجاري

قال مستشارون علميون حكوميون، إن المملكة المتحدة قد تتجاوز 100 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، قبل نهاية يناير الجاري، وسط دعوات عاجلة متزايدة لاتخاذ إجراءات كبح تفشي العدوى.

ووفقا للأرقام الحكومية، توفي ما مجموعه 75025 شخصا في غضون 28 يومًا فقط من إجراء اختبار فيروس كورونا الإيجابي حتى يوم الأحد، لكن عدد الوفيات بسبب كورونا في شهادات الوفاة أعلى بكثير.

وفقًا لتحليل صحيفة "الجارديان" البريطانية، التي استندت فيه على الوفيات التي سجلتها الوكالات الإحصائية حتى 20 ديسمبر، وتلك التي أبلغت عنها الوكالات الصحية منذ ذلك الحين، كان هناك 91453 حالة وفاة في المملكة المتحدة بسبب كورونا في شهادات الوفاة أو في غضون 28 يومًا من الاختبار الإيجابي.

ويقول الخبراء، إنه بالنظر إلى المسار الحالي، يمكن أن تصل المملكة المتحدة إلى الحد القاتم المتمثل في 100 ألف حالة وفاة قبل نهاية الشهر، مضيفين أن وفيات فيروس كورونا في غضون 28 يومًا من الاختبار، يبلغ متوسطها حاليًا حوالي 500 حالة وفاة يوميًا، مع عدم وجود مؤشرات على التراجع.

يقول الدكتور آدم كوتشارسكي، الأستاذ المشارك في علم أوبئة الأمراض المعدية في مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي: "إذا ظلوا على هذا المستوى، فإن ذلك يعني أن حوالي 15 ألفا آخرين سيصابون بالفيروس الشهر المقبل، لسوء الحظ، نظرًا للارتفاع الأخير في الحالات ودخول المستشفى، والتي تسبق الوفيات عادةً أسبوعين أو ثلاثة، يمكننا أن نرى أعدادًا أكبر بكثير من الوفيات بحلول الشهر المقبل إذا لم ينخفض معدل ​​انتقال العدوى قريبًا".

أيضا، يقول البروفيسور جراهام ميدلي، وهو أيضًا من أساتذة علم الأوبئة في مدرسة لندن للصحة، وعضو في المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ التابعة للحكومة: "من الحتمي تقريبًا أن نصل إلى 100 ألف حالة وفاة، وهناك احتمال أن يحدث هذا قبل نهاية يناير إذا استمرت معدلات الإصابات الحالية"، مشيرًا إلى أن هذا يعني أن 1 من كل 660 شخصًا سيموتون من فيروس كورونا.

وفقًا للأرقام الحكومية، كان يوم الاثنين هو السابع على التوالي عندما تجاوز عدد الحالات المبلغ عنها يوميًا في المملكة المتحدة 50 ألف حالة.

ووصف الدكتور كيت ييتس، المدير المشارك لمركز البيولوجيا الرياضية في جامعة باث وعضو مجموعة الخبراء المستقلة "Sage"، التوقعات بأنها "سوداوية".

ولا تزال معدلات الإصابات في ارتفاع، ما يعني أن الوفيات سترتفع، ما لم يكن للتطعيم تأثير كبير، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة على الأقل، نظرًا لعودة المدارس وانتشار العدوى.

ويتوقع الخبراء رؤية الحالات ترتفع بسرعة أكبر مما كانت عليه، علاوة على ذلك، فإن احتمال إرهاق المستشفيات يعني أن معدل الوفيات بالعدوى سيزداد لأننا غير قادرين على علاج جميع الأشخاص الذين يصلون إلى المستشفى مع Covid بشكل صحيح.

بينما قال الخبراء، إن التطعيم سيمنع العديد من الوفيات في المستقبل، فإن الحد من انتقال العدوى يظل أمرًا بالغ الأهمية. قال ميدلي: "إن المعدل الحالي لحوالي 500 حالة وفاة يوميًا سينخفض ​​إذا تم تقليل انتقال العدوى، ولكن ببطء نسبيًا، وسيظل مرتفعًا لعدة أسابيع. لسوء الحظ، الحد من انتقال العدوى يعني المزيد من الأضرار الناجمة عن التدابير التقييدية".

ودعت شركة "إندبندنت سيج" بالفعل إلى إغلاق وطني، وهي خطوة أيدها يوم الأحد زعيم حزب العمال كير ستارمر، بينما أشارت الوثائق الصادرة من شركة سيج يوم الخميس أيضًا إلى أن مثل هذه القيود الصارمة قد تكون ضرورية.

تنص إحدى الوثائق على أنه "من غير المعروف ما إذا كانت الإجراءات ذات الصرامة والالتزام المماثلين للربيع، مع إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية، ستكون كافية لجعل R أقل من 1 في وجود البديل الجديد".

وقال ييتس، إن المزيد من الإجراءات كانت حاسمة: "الشيء المحبط بشكل لا يصدق هو أننا نعلم أن الإصابات التي ستشهد ارتفاعًا في معدلات الوفيات خلال الأسابيع المقبلة تحدث بالفعل ولا نبذل قصارى جهدنا لمنعها. الأمر يشبه أن تكون راكبا في سيارة تتسارع وقت النزول نحو منحدر، مع العلم أن السائق لا يضعظ على دواسة الفرامل".

وافق الدكتور مايكل هيد، كبير الباحثين في الصحة العالمية بجامعة ساوثهامبتون، على أن هناك حاجة إلى مزيد من القيود، وقال: "حالات الإصابة ودخول المستشفيات والوفيات مرتفعة للغاية وخدمات الرعاية الصحية ممتدة في جميع أنحاء البلاد وفي بعض الأماكن مكتظة للأسف. في رأيي، نحن بحاجة إلى إغلاق وطني الآن من النوع الذي رأيناه في الربيع الماضي، جنبًا إلى جنب مع توسيع نطاق إطلاق اللقاح".