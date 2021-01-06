 روسيا: استعداد للعمل بشكل مكثف مع الجمعية الوطنية الفنزويلية الجديدة - بوابة الشروق
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روسيا: استعداد للعمل بشكل مكثف مع الجمعية الوطنية الفنزويلية الجديدة

علم روسيا
علم روسيا
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 7:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 7:00 م

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، استعداد موسكو للعمل بشكل مكثف مع الجمعية الوطنية الفنزويلية الجديدة، البرلمان.

وأوضحت زاخاروفا، حسبما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أننا "نؤكد عزمنا على العمل بشكل مكثف مع فنزويلا الصديقة وشعبها وسلطاتها الشرعية. وسنواصل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تتطور باطراد في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأجريت الانتخابات النيابية في فنزويلا في 6 ديسمبر الماضي، وشارك فيها 107 أحزاب وجمعية سياسية، وأكثر من 14 ألف مرشح وتم تشكيل الجمعية الوطنية لفنزويلا، فيما رفض زعيم المعارضة خوان غوايدو التياره المعارض خوض الانتخابات.


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