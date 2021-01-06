 سفير مصر بلبنان يشارك في احتفالات عيد الميلاد المجيد بالكنيسة القبطية ببيروت - بوابة الشروق
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سفير مصر بلبنان يشارك في احتفالات عيد الميلاد المجيد بالكنيسة القبطية ببيروت


نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 8:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 8:28 م

شارك السفير ياسر علوي سفير مصر في لبنان، وأعضاء السفارة المصرية في بيروت في احتفالات عيد الميلاد المجيد في الكنيسة القبطية بلبنان.

وألقى علوي كلمة نقل خلالها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجاليات المصرية في الخارج بهذه المناسبة.


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