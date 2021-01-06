سفير مصر بلبنان يشارك في احتفالات عيد الميلاد المجيد بالكنيسة القبطية ببيروت

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شارك السفير ياسر علوي سفير مصر في لبنان، وأعضاء السفارة المصرية في بيروت في احتفالات عيد الميلاد المجيد في الكنيسة القبطية بلبنان.

وألقى علوي كلمة نقل خلالها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجاليات المصرية في الخارج بهذه المناسبة.