 وزارة الشؤون الإسلامية بموريتانيا تقرر رفع تعليق صلاة الجمعة والجماعة بشروط - بوابة الشروق
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وزارة الشؤون الإسلامية بموريتانيا تقرر رفع تعليق صلاة الجمعة والجماعة بشروط

أرشيفية
أرشيفية
نواكشوط - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 5:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 5:19 م

أعلنت وزارة الشؤون الاسلامية بموريتانيا اليوم الأربعاء رفع التعليق عن صلاة الجمعة والجماعة ولكن بشروط حددها كبار العلماء في فتوى اليوم.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "تقرر رفع التعليق عن صلاتي الجمعة والجماعة بعد ثلاثة أسابيع من تعليق هذه الصلوات تفاديا لتفشي فيروس كورونا"، وأن الشروط هي التي حددتها هيئة كبار العلماء بموريتانيا.

وكانت هيئة كبار العلماء بموريتانيا قد حددت في فتوى عنها أن شروط العودة إلى صلاة الجمعة والجماعة في المساجد هي نزع فرش المساجد وتعقيمها بشكل مستمر واحترام التباعد ووضع الكمامات وتخفيف الخطبة، واستثنت الهيئة المرضى وكبار السن من أداء هذه الصلوات.

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