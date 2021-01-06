 كفر الشيخ: تلقي 112 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن - بوابة الشروق
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كفر الشيخ: تلقي 112 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن

مقر محافظة كفر الشيخ
مقر محافظة كفر الشيخ
محمد نصار:
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 3:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 3:29 م
قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 112 ألفا و924 طلب تصالح، بقيمة 509 ملايين و864 ألف جنيه، مشيرا إلى أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس القادم فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ50 جنيها، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40% جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية؛ ما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.

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