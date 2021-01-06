الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا

وافقت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي على استخدام لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «يورو نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.



وكانت وكالة الأدوية الأوروبية (إيما)، استأنفت اليوم الأربعاء، تقييمها للقاح «موديرنا» ضد فيروس كورونا، فيما تواجه دول الاتحاد الأوروبي زيادة في عدد الإصابات وسط بطء في حملات التطعيم.



وأجازت وكالة الأدوية الأوروبية في 21 ديسمبر الماضي، لقاح «فايزر-بيونتيك» ضد فيروس كورونا، والذي حصل على الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية.