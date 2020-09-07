هاني سعيد: رمضان صبحي يتعرض للسباب يوميا في كل مكان

يرى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن رمضان صبحي لاعب الفريق يعاني من ضغوطات غير طبيعية بسبب السباب الذي يوجه له يوميا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو الشارع.

وقال هاني سعيد في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "لا أريد الحديث كثيراً عن رمضان صبحي وما يتعرض له لأنه غير طبيعي بالمرة وهناك من يعلق بالسباب على التصريحات".

وأضاف: "رمضان صبحي سنه صغير، يستيقظ يومياً يتعرض للسباب ويتم شتمه، في الشارع ومواقع التواصل الإجتماعي، يتعرض للهجوم في كل مكان، طبيعي سوف يتأثر سلباً، نحن بشر في النهاية ولكن السؤال لما كل هذا".

وأكمل: "كيف يعيش أي شخص بشكل طبيعي وهو يستيقظ يومياً يجد من يتعرض له بالسباب والهجوم".

وواصل هاني سعيد: "رمضان صبحي يشعر بالضغط لكن في النهاية هو لاعب كرة وعندما تكون لاعباً كبيراً يجب أن تتعامل مع تلك الضغوط بشكل طبيعي وحتما فترة وستمر"

وأتم: "شريف إكرامي وضعه مختلف عن رمضان صبحي، فهو أكبر سناً وتعرض لمواقف مثل تلك في أمور سابقة وبالتالي يستطيع التعامل مع الأمور بهدوء بسبب الخبرات".