 تقارير: اعتقال نحو 50 ناشطا مؤيدا للديمقراطية في هونج كونج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقارير: اعتقال نحو 50 ناشطا مؤيدا للديمقراطية في هونج كونج

د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 5:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 5:53 ص

 اعتُقل نحو 50 ناشطا مؤيدا للديمقراطية ومشرعا سابقا في هونج كونج بدعوى انتهاكات لقانون الأمن القومي الجديد في المدينة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" عن مصدر في الشرطة قوله "تم اعتقالهم للاشتباه في قيامهم بأعمال تخريب".

وبحسب الصحيفة، تم اعتقال النشطاء والمشرعين السابقين صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الصحيفة إن هذه كانت أكبر عملية اعتقال جماعي بموجب قانون الأمن القومي المثير للجدل، الذي فرضته بكين في هونج كونج في حزيران/يونيو 2020 ، مما أدى إلى قمع المعارضة الديمقراطية هناك.

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