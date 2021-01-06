تقارير: اعتقال نحو 50 ناشطا مؤيدا للديمقراطية في هونج كونج

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اعتُقل نحو 50 ناشطا مؤيدا للديمقراطية ومشرعا سابقا في هونج كونج بدعوى انتهاكات لقانون الأمن القومي الجديد في المدينة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" عن مصدر في الشرطة قوله "تم اعتقالهم للاشتباه في قيامهم بأعمال تخريب".

وبحسب الصحيفة، تم اعتقال النشطاء والمشرعين السابقين صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الصحيفة إن هذه كانت أكبر عملية اعتقال جماعي بموجب قانون الأمن القومي المثير للجدل، الذي فرضته بكين في هونج كونج في حزيران/يونيو 2020 ، مما أدى إلى قمع المعارضة الديمقراطية هناك.