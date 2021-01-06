ضبط سائق استولى على 10 أسطوانات أكسجين خاصة بمستشفى في المنوفية

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ضبطت الأجهزة الأمنية، سائق، استولى على 10 أسطوانات أكسجين خاصة بمستشفى بالمنوفية.

وكان تبلغ من بعض أهالى إحدى القرى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بتنزيل شخص أسطوانات أكسجين من سيارة نقل وتركها بقطعة أرض فضاء بالقرب من إحدى المستشفيات.

وبالفحص تبين ترك سائق بشركة غازات، 10 أسطوانات أكسجين من إجمالى 68 أسطوانة خاصين بالمستشفى المشار إليها بقطعة أرض فضاء بقصد الاستيلاء عليها، وذلك بالاشتراك مع 3 أشخاص (فردى أمن خاص بالمستشفى "أحدهما هارب" – مسئول مخزن أسطوانات الأكسجين بالمستشفى).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بغرض بيع الأسطوانات لصالحهما والتربح منها، وبمراجعة مخزن أسطوانات الأكسجين بالمستشفى تبين دخول 58 أسطوانة ووجود تلاعب بدفتر عهدة المخزن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرةً التحقيقات.