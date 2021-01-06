وزير الخارجية اليمني يؤكد: الحكومة ماضية في إرساء السلام وتثبيت الأمن

أكد أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، أنهم "ماضون في إرساء السلام وتثبيت الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب وكافة التشوهات والاختلالات التي رافقت ذلك".

جاء ذلك في لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، مع نيلس انين وكيل وزارة الخارجية وعضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بحث فيه العلاقات الثنائية بين البلدين ومستقبل عملية السلام في اليمن، على ضوء التطورات المتصلة بتشكيل حكومة الكفاءات السياسية تنفيذا لاتفاق الرياض، حسب موقع الجيش "سبتمبر نت".

وتطرق بن مبارك، للهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة للعاصمة المؤقتة عدن، مشيراً إلى "أن الهدف من ذلك الهجوم كان تقويض عملية السلام".

وقال إن الحكومة "لن تتجاهل الهجوم على المطار والرسائل التي يتضمنها ذلك، ولكنها أيضا لن تمكن مليشيا الحوثي من تحقيق مراميها من ذلك الهجوم".

وثمن بن مبارك الدعم الذي تقدمه ألمانيا لبلاده سياسيا وإنسانيا ودورها الإيجابي للمساهمة بتحقيق السلام في اليمن.

من جانبه، عبر الوزير الألماني، عن إدانة بلاده للهجوم على مطار عدن الدولي، مؤكدا دعم بلاده لأمن ووحدة واستقرار اليمن.