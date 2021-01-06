كشف ملابسات تداول فيديو على فيسبوك يتضمن تنمر شخص على المواطنين

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كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن تنمر شخص على المواطنين.

وحددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، الشخص المشار إليه، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق وله شقيق توأم، حيث صورا مقاطع الفيديو فيما بينهما بالتبادل.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما هاتفين محمول، يحويان مقاطع الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد التربح من تلك المواقع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.