مصرع شخصين جراء تصادم 7 سيارات بطريق الساحل الشمالي

لقي شخصان مصرعهما جراء وقوع حادث تصادم بين 7 سيارات بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي بسبب الشبورة المائية.



وكان قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية قد تلقى بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات أمام قرية "الريفيرا" بالكيلو 57 بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي، حيث انتقل مأمور وضباط القسم ورجال الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة وقوع تصادم بين 7 سيارات "ملاكي ونقل ونقل ثقيل" بسبب الشبورة المائية.



وقد أدى الحادث إلى مصرع شخصين وحدوث تلفيات بالسيارات التي وقع بينها الحادث، حيث تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الحمام المركزي، ورفع السيارات وإعادة تسيير حركة المرور وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.