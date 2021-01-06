أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيضاعف جهوده؛ لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني على الرغم مما وصفه بأنه "انتهاك مهم" من جانب طهران لالتزاماتها التي تم التعهد بها في اتفاق 2015، من خلال البدء في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات جديدة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن تصرفات إيران "سيكون لها تداعيات خطيرة عندما يتعلق الأمر بحظر انتشار الأسلحة النووية"، وفقا لما ذكرته صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل.

وأضاف "ستانو" أنه من مصلحة الجميع إنقاذ الاتفاق، مشيرًا إلى أن التكتل الذي يضم 27 دولة سيعزز محاولاته للتأكد من التزام الجميع بالالتزامات التي تم التعهد بها في الاتفاق التاريخي.

وأثار تكثيف إيران لتخصيب اليورانيوم مخاوف في إسرائيل، حيث دعا وزير الدفاع بيني جانتس إلى بذل جهود دولية أكبر لمواجهة إيران؛ لأن إيران تواصل إشعال المنطقة بعدم الاستقرار، إضافة إلى أنها اختارت زيادة التخصيب إلى 20%.

وقال "جانتس"، في بيان بالفيديو، "إيران تحد عالمي وإقليمي ونحن أيضا نفتح أعيننا، متابعًا: "على الجميع أن يتحدوا في الحرب ضد إيران وأنشطتها الإرهابية الإقليمية وخطر أسلحتها النووي".

وكانت إيران قد بدأت تخصيب اليورانيوم الاثنين الماضي إلى مستويات غير مسبوقة منذ الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

وبدا أن القرار يهدف إلى زيادة نفوذ طهران في الأيام الأخيرة في منصب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أدى انسحابه أحادي الجانب من الاتفاق النووي في 2018، إلى سلسلة من الحوادث المتصاعدة.

كما أن زيادة التخصيب في منشأة فوردو تحت الأرض تضع طهران خطوة تقنية بعيدًا عن مستويات تصنيع الأسلحة بنسبة 90%، حيث قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الإجراء يمكن التراجع عنه تمامًا، إذا امتثل الشركاء الآخرون في الاتفاق تمامًا أيضًا، دون الخوض في التفاصيل.

وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخططها لزيادة التخصيب الأسبوع الماضي، وكاد القرار بالبدء في التخصيب إلى درجة نقاء 20% قبل عقد من الزمان أن يؤدي إلى ضربة إسرائيلية تستهدف منشآتها النووية، وهي توترات لم تهدأ إلا مع الاتفاق النووي لعام 2015، الذي شهد تقييد إيران للتخصيب مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وتكافح الأطراف الأخرى في ما يسمى بخطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا؛ للإبقاء على الاتفاق الذي يهدف إلى كبح برنامج إيران النووي.