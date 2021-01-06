 وزير الخارجية الأمريكي يأسف لعدم إحراز تقدم في حل النزاع بشرق أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الأمريكي يأسف لعدم إحراز تقدم في حل النزاع بشرق أوكرانيا

كييف - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 11:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 11:34 ص

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن أسفه حيال فشل الإدارة الأمريكية الحالية في إحراز تقدم كبير في حل النزاع في شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية عن تصريحات صحفية لبومبيو، قوله: "لا يزال هناك صراع مشتعل جنوب شرق أوكرانيا، لم نحرز تقدما كبيرا ولم يحرز الأوروبيون تقدما كبيرا في جهودهم الدبلوماسية أيضا.. أنا آسف لذلك.. أتمنى لو كنا قد أحرزنا المزيد من التقدم خلال عهدنا".

وتابع: "لقد حاولت الولايات المتحدة بناء قدرات الحكومة الأوكرانية للدفاع عن نفسها من التهديدات التي تأتي من روسيا سواء التهديدات العسكرية أو التهديدات المعلوماتية أو تهديدات الطاقة".

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