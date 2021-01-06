 اعتداءات بروكسل.. إحالة 10 متهمين بينهم صلاح عبد السلام للجنايات - بوابة الشروق
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اعتداءات بروكسل.. إحالة 10 متهمين بينهم صلاح عبد السلام للجنايات

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
رويترز
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 6:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 6:31 ص

أحيل يوم الثلاثاء 10 متهمين في اعتداءات بروكسل عام 2016 بينهم الفرنسي صلاح عبد السلام لمحكمة الجنايات.

وأسفرت هجمات انتحارية تبناها تنظيم "داعش" على مطار بروكسل الدولي ومحطة المترو في المدينة في 22 مارس 2016، عن مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 340.

وخططت لهذه الهجمات خلية فرنسية بلجيكية مسؤولة كذلك عن اعتداءات نوفمبر في باريس التي أسفرت عن 130 قتيلا.

وبعد أربع سنوات من التحقيق، وجهت التهم إلى 13 شخصا، بينهم صلاح عبد السلام الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة، والذي قام بإيصال الانتحاريين الثلاثة إلى "ستاد دو فرانس" في باريس ليلة الهجمات.

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