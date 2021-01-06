«مازو» يكشف عن بوستر «اللعبة 2» ويعرب عن سعادته بمشاركة نجوم الكوميديا

كشف الممثل الكوميدي محمد الليثي «مازو» عن البوستر الدعائى للجزء الثانى من مسلسل «اللعبة»، والذي يأتي تحت اسم «ليفل الوحش»، بصفحته على «إنستجرام والفيسبوك».

وأعرب «مازو» عن سعادته بمشاركته مع نجوم الكوميديا في الجزء الثاني من مسلسل «اللعبة»، بالاضافة إلى مشاركته في الجزء الاول.

وعلى جانب آخر أوضح «مازو» أنه يتطلع لردود الفعل علي دوره من خلال عرض المسلسل على منصة «شاهد ».

ويذكر أن الفنان محمد الليثي شارك في العديد من المسلسلات الدرامية، ومنها مسلسل «عمر ودياب» مع نجوم الكوميديا على ربيع ومصطفي خاطر، وأيضًا مشاركته بمسلسل «اللعبة» الجزء الأول مع النجوم هشام ماجد، وشيكو من إخراج معتز التوني، وشارك في فيلم «جحيم في الهند»، ومسلسل «خفة يد»، ومسلسل«كابتن أنوش»، وبرنامج «أيمن يقدمه أشرف».

مسلسل «اللعبة 2» أشرف على كتابته فادي أبو السعود، وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني، وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، ومحمد الليثي الشهير "مازو"، وتدور أحداثه حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلين منذ صغرهما اللذين يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما.

