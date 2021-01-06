الحزب الحاكم في كوريا الشمالية يعقد أول مؤتمر عام له منذ خمس سنوات

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انطلق في كوريا الشمالية يوم الثلاثاء المؤتمر العام للحزب الحاكم، في حدث هو الأول من نوعه منذ خمس سنوات وقد تصدر عنه خطط اقتصادية وسياسية جديدة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية إن المؤتمر العام الثامن لحزب العمال الكوري افتتح في بيونغ يانغ.

وأفادت بأن اجتماع المكتب السياسي الذي عقد الثلاثاء وافق على عقد المؤتمر في وقت مبكر من شهر يناير، دون إعطاء موعد محدد.

وأضافت أن الاجتماع تضمن "دراسة معمقة ونقاشا لسلسلة من القضايا الهامة" التي ستتم مراجعتها خلال المؤتمر.

وتراجع اقتصاد كوريا الشمالية بشكل كبير بسبب العقوبات الدولية المفروضة ردا على البرنامج النووي والتجارب الصاروخية، وما زاد الضغوط عليه وباء كوفيد-19 والفيضانات التي حدثت في البلاد خلال الصيف.