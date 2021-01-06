أصدرت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، اليوم الأربعاء، قرارها في القضية رقم 2726 جنايات أول الزقازيق لسنة 2020، بإحالة أوراق بائع ملابس إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 3 مارس القادم للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل صيدلي داخل صيدليته في منطقة الحسينية بالزقازيق.

كان مستشفى الزقازيق الجامعي استقبل المجني عليه "محمود ك." 43 سنة، صيدلي، مُقيم بمدينة الزقازيق، مصابًا بطعنتين بالبطن والصدر، وحالته العامة حرجة، وجرى نقله لوحدة العناية المركزة بالمستشفى، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد يومين على دخوله المستشفى.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "إبراهيم ب." 30 سنة، بائع ملابس، أحد الأشخاص الخارجين على القانون "بلطجي"، الذي حضر إلى الصيدلية مقر عمل المجني عليه، وطلب أقراص لعقار التامول المُخدر، ولما رفض المجني عليه أخرج مطواة كانت بحوزته، وطعن المجني عليه في بطنه وصدره.

تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.