حاكم فرجينيا يرسل أعضاء من الحرس الوطني مع 200 عنصر أمن إلى واشنطن

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن حاكم ولاية فرجينيا أرسل أعضاء من الحرس الوطني في فرجينيا مع 200 من عناصر أمن الولاية إلى واشنطن، لتعزيز الأمن حول مبنى الكونجرس بعد اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للمبنى وإصابة شخص داخله.

وطالبت رئيسة الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي الحرس الوطني بالتدخل لإخلاء النواب من مبنى الكونجرس.

وأعلنت عمدة واشنطن، عشية الأربعاء، حظر تجوال ابتداء من الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن.

ويأتي القرار بعد اقتحام أنصار ترامب الكونجرس، بالتزامن مع جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث صعدوا إلى الباحة الرئيسية ورفعوا أعلاما مناصرة للرئيس ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية. كما نجح بعضهم في دخول المبنى.

وذكرت رويترز أن شرطة الكونجرس أبلغت أعضاء مجلس النواب بأن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لوضعها.