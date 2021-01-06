طبيبان في كل مستشفى للتسجيل والحصر.. وتقرير للصحة كل 12 ساعة.. وصرف مكافأة أداء

أصدر قطاع الطب العلاجي خطابا إلى الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئیس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسة العلاجية، ومديري مديريات الشئون الصحية.

وقال رئيس قطاع الطب العلاجي الدكتور مصطفى غنيمة، في خطابه -الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه- إنه تنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان بالمتابعة الميدانية المباشرة لجميع الحالات المرضية بالمستشفيات، والتأكد من تصنيفها طبقا لبروتوكول وزارة الصحة (حجز بالرعاية المركزة - الرعاية المتوسطة - القسم الداخلي)، ومتابعة احتياج الأكسجين، يرجى ترشيح طبيبين على مدار الـ 24 ساعة (طبيب بالطوارئ- رعاية مركزة- تخدير - صدرية - أحد الأطباء المؤهلين والعاملين بقسم الرعاية المركزة) بكل مستشفى من المستشفيات التابعة للهيئات المذكورة؛ للقيام بالمهام الآتية على مدار الساعة، وإرسال تقریر مرتين يوميا 10 صباحا - 10 مساء.

وتتضمن المهام الموكلة للطبيبين كلا من: تسجيل كمية الأكسجين الموجودة بالمستشفى (تاك - أسطوانات ممتلئة)، وحصر عدد المرضى المحجوزين بالقسم الداخلي، وتقدير كمية الأكسجين اللازمة لهم في الساعة، وحصر عدد المرضى المحجوزين بالرعاية المركزة أو المتوسطة وتقدير كمية الأكسجين اللازمة لهم في الساعة، والتأكد من التزام فريق التمريض بمتابعة توصيل وفصل الأكسجين للمرضى وفقا لتعليمات الطبيب.

وأشار الخطاب إلى ضرورة إبلاغ مدير الرعاية الحرجة والعاجلة في المديرية، بمسئولية المتابعة المستمرة لجميع مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة على مدار 24 ساعة 7 أيام أسبوعيا لجميع الأطباء المشاركين في المنظومة، وانتظام جداول نوبتجيات الأطباء وتنسيق عملهم وسيتم صرف مكافأة أداء للعاملين في المنظومة.