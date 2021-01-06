ترامب: الديمقراطيون وضعوا أمريكا في الدرجة الأخيرة

ترامب: لم يستطع رئيس في العالم تنفيذ ما حققناه من إنجازات خلال فترة ولايتنا

جدد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، هجومه على الديمقراطيين، قائلًا إن الديمقراطيين عملوا على تضليل الانتخابات على مر السنين، لذا فإن أمريكا معتادة على ذلك.

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية على هامش تظاهرات ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية الماضية، أن الديمقراطيين يسعون للاستخفاف بالشعب الذي بنى هذه البلاد، واصفًا إياهم بالضعفاء.

وذكر أن الديموقراطيين وضعوا أمريكا في الدرجة الأخيرة، مشيرًا إلى تصريحات بايدن الذي أعرب فيها عن رغبته في التخلص من سياسة أمريكا.

ونوه بأن الديمقراطيين استخدموا طرقًا مختلفة في تزوير الانتخابات، لافتًا إلى أن وسائل الإعلام باتت العدو الأول للشعب، نظرًا لمشاركتها في التضليل لصالح الديمقراطيين.

وأكد أن الديمقراطيين لن يأخذوا أمريكا بالضعف، مضيفًا: «ما من رئيس في العالم استطاع تحقيق ما حققناه من إنجازات في فترة ولايتنا».