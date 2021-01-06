زيادة تبني القطط في كندا خلال أزمة فيروس كورونا

أثر فيروس كورونا، على أشياء عديدة منذ ظهوره نهاية 2019، ومنها العادات والهوايات، حتى وصل الأمر إلى اتخاذ البعض قرارًا بتبني حيوان أليف، وهذا ما ظهر واضحًا في كندا؛ حيث أن عدد من منظمات وجمعيات انقاذ القطط الكندية أكدت زيادة طلبات التبني.



وقالت لويز بيجراس، المتحدثة باسم منظمة إنقاذ ورعاية القطط الكندية "كاسكا"، إن العديد من الكنديين، أصبحوا يرغبون في تربية القطط للقضاء على شعورهم بالوحدة بعد أن أجبرهم كوفيد -19 على الابتعاد عن الأصدقاء والعائلة.



وأضافت أن الجمعية تقوم بأخذ قطط الشوارع لرعايتها والقطط التي يتنازل عنها أصحابها لعدم رغبتها في تربيتها أكثر والمريضة، ويتم رعايتهم من خلال أطباء بيطريين، ومنحهم التطعيمات الدورية، وبمجرد أن يكونوا جاهزين للتبني يتم عرض صورهم على حساب "فيس بوك"، الخاص بالجمعية- حسبما ذكرت شبكة "جلوبال نيوز" الكندية.



وأكدت أن عمليات التبني وصلت 650 عملية خلال عام 2020 وبداية العام الحالي، وبذلك تكون زائدة بنسبة 100 عملية مقارنة بعام 2019.



وقالت ديبي نيلسون، مديرة مؤسسة "مياو" الخاصة برعاية الحيوانات الأليفة بكندا، إن فيروس كورونا تسبب في زيادة طلبات تبني القطط بأنحاء البلاد، لرغبة الكثير من العائلات في عيش أجواء منزلية مختلفة بعد فرض الفيروس التباعد والعمل من المنزل.



وأضافت أن المؤسسة شهدت زيادة بنسبة 30% في طلبات تبني القطط خلال 2020، موضحة أن حتى أنواع القطط التي كان الكثير يتجاهلها بسبب إعاقة أو لون غير مرغوب أصبحت تجد متبن بعد انتشار كوفيد -19 - وفقًا لموقع "سي بي سي" الكندي.



وأكدت ديانا طومسون، المديرة التنفيذية لجمعية إنقاذ الحيوانات في مقاطعة ألبرتا الكندية، أن عمليات تبني القطط بعد فيروس كورونا أصبحت تجرى سريعًا على عكس السنوات الماضية التي كان المتبني يطلب القطة دون أن يصر على أن تصل منزله سريعًا، وهذا ساعد في إنقاذ قطط أكثر من الشوارع لوجود أماكن فارغة في الجمعية.





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