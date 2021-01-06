 النرويج.. العثور على مزرعة حشيش قرب أوسلو - بوابة الشروق
الأربعاء 6 يناير 2021 6:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

النرويج.. العثور على مزرعة حشيش قرب أوسلو

رويترز
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 6:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 6:37 ص

ذكرت ضابطة التحقيق في شرطة أوسلو كريستين لوندشتاين أنه تم إلقاء القبض على 4 أشخاص بعد أن كشفت الشرطة عن مزرعة فيها أكثر من 700 شتلة قنب في منزل خاص.

وأشارت إلى أن المزرعة تعد واحدة من أكبر المزارع التي تم الكشف عنها في المنطقة وأضافت: "يبدو أن الإنتاج احترافي من ناحية الإضاءة والتدفئة والتهوية".

وصرحت بأن ثلاثة من المتورطين في القضية بولنديون والرابع نرويجي، وأن القضية لا تزال قيد التحقيق، ولكنها تتجه الآن نحو مرحلة نهائية.

وتم الكشف عن المزرعة في أكتوبر، واعتقال أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 29 و34 عاما.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك