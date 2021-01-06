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قدم الفنان الشاب أحمد علي الحجار، مجموعة من الأغاني بصوته، وذلك خلال تواجده ببرنامج «حديث القاهرة»، وذلك عبر خاصية الفيديو.

وكان فى مقدمة الأغاني التي قدمها الحجار، أغنية «راحت ليالي» للمطربة أنغام، كما غنى «مش نظرة وابتسامة» لسيمون.

كما أهدى أحمد علي الحجار برنامج «حديث القاهرة» أحدث أغنياته وهي أغنية «اوصلني» من ألبومه الجديد، حيث عرض البرنامج كليب «أوصلني» وهى كلمات حسام حداد، حفيد فؤاد حداد.

واختتم الحجار، البرنامج بغناء «طاير يا هوا» وبعرض مقطع من إحدى حفلات الحجار وهو يغنى «زرونى كل سنة مرة» مع إحدى المطربات الأمريكيات، كما رووى المطرب تفاصيل غنائه فى حفل «الجرامي»، وهى إحدى الحفلات الشهيرة فى الولايات المتحدة.