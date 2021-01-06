عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الى مدينة الطيرة العربية داخل الخط الأخضر، في مسعى لـ«مخاطبة ود الناخب العربي» قبيل الانتخابات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.



ودعا نتنياهو خلال زيارته مواطني المدينة الى الإسراع في تلقي لقاح كورونا من أجل العودة سريعا الى الحياة الطبيعة، قائلًا باللغة العربية: «تعالوا تطعموا».



وأضاف: «هدفي هو الوصول إلى 5.5 مليون تلقوا اللقاح، وهذا يكفي لإنهائه، اللقاحات تكفي 9 ملايين مواطن، والحقيقة سيكون هناك أكثر، أهنئكم على قدومكم لتلقي اللقاح وآمل أن يأتي المزيد».



ويأمل نتنياهو ومنافسه جدعون ساعر بأن يسفر توددهم للمجتمع العربي في إسرائيل عن إقبال كبير منهم على التصويت في الانتخابات التشريعية مما قد يرجح كفة السباق لصالح أحدهما.





