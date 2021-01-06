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ترودو «محبط» لبطء وتيرة التطعيم ضد كورونا في كندا

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
رويترز
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 6:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 6:10 ص

أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن "إحباطه" جراء بطء وتيرة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستمرة في البلاد منذ ثلاثة أسابيع.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن كل الكنديين، وأنا ضمنهم، مصابون بإحباط جراء هذا الوضع".

وأضاف: "لا نريد رؤية اللقاحات في الثلاجات، نريد أن نراها تحقن في أذرع الكنديين الأكثر عرضة للفيروس.. حان الوقت لتسريع حملة التطعيم".

وأعرب عن تفاؤله بإمكان تلقيح كل الكنديين الراغبين بتلقي اللقاح بنهاية سبتمبر.

ومن المقرر أن يعقد ترودو الخميس المقبل اجتماعا مع رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم حول "الجهود الإضافية التي يمكن أن تبذلها الحكومة الفدرالية لمساعدتها على تلقيح الكنديين بأسرع وقت ممكن".

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