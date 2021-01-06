عالم مصري ضمن قائمة أفضل 10 مبتكرين عرب لـ2020

هنأت الجامعة الألمانية بالقاهرة العالم الشاب محمد البرلسي الفائز بجائزة مبتكرون دون سن الـ35 عاما العالمية في نسختها الثالثة لعام 2020، وهو أحد خريجي الجامعة الألمانية بالقاهرة، ويعد أحد النماذج المشرفة لخريجيها الحاصلين على العديد من الجوائز على المستوى المحلي والعالمي.

وذكر بيان صادر اليوم عن الجامعة الألمانية بالقاهرة أن البرلسي خريج كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية عام 2014 وهو باحث في مجال التعويض الجيني، ويعد المصري الوحيد الفائز ضمن الـ10 الفائزين في قائمة المبتكرين العرب الذين تم إعلانهم من قبل المجلة العلمية "إم آي تي تكنولوجي ريفيو" العربية، وهي النسخة العربية لمنصة "إم آي تي تكنولوجي ريفيو العالمية"، وتصدرها شركة هيكل ميديا بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل من الإمارات.

وأضاف البيان أن اختيار البرلسي جاء تكليلاً لجهوده المبذولة في اكتشاف آلية جديدة لمواجهة التشوهات الجينية في الخلية التي تحدث نتيجة الوراثة، أو التعرض لعوامل أخرى مثل: الأشعة فوق البنفسجية، والمواد المسرطنة، وغيرها، حيث أجرى العديد من التجارب ليكتشف آلية إضافية داخل الخلية تستطيع قراءة التشوهات الجينية وتعوضها بإنتاج جين آخر سليم مماثل لوظيفة الجين المشوه أو المفقود وبالتالي لا يكون الكائن الحي معرضًا للمرض أو حدوث أي خلل في نموه.

وتأتي هذه الجائزة التي أطلق نسختها الأولى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في عام 2018 بهدف إبراز قصص نجاح المبتكرين العرب الشباب من الجنسين دون سن الـ35 عاما في جمیع أنحاء العالم، الذين قاموا بإنجازات و إبتكارات علمية تسهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجة البشرية، في مجالات الإنترنت والتقنيات الحيوية والطب والبرمجة والطاقة والذكاء الاصطناعي والطائرات ذاتية القيادة .

والبرلسي خريج الجامعة الألمانية، حصد العديد من الجوائز تكريماً لجهوده المبذولة في مجال التعويض الجيني، ونشره العديد من الأوراق البحثية ذات شأن علمي تطبيقي يحدث دويا عالميا في الأوساط العلمية في الدوريات العلمية مثل نيتشر Nature وبلوس جينتكس PLoS genetics والتي على أثرها حصل عام 2018 على جائزة أفضل بحث في اجتماع "لينداو" للعلماء الحائزين على جائزة نوبل في الطب، ثم حصل على جائزة ماكس برنستيل الدولية، التي قدمتها منظمة ماكس برنستيل ومعهد علم الأمراض الجزيئية في ڤيينا لأول مرة عام 2019 تكريماً لإنجازات طلاب الدكتوراه في مجال العلوم الجزيئية، تنافس حينها البرلسي للحصول على هذه الجائزة ضمن 100 مشارك من مختلف الجامعات الكبرى حول العالم، كما اختارته مجلة فوربس في قائمتها لعام 2020 لأفضل 30 شخصية مؤثرة تحت سن الـ30 في فئة العلوم والرعاية الصحية على مستوى أوروبا.