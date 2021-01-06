وزير الدفاع العراقي: التحالف الدولي قدم مساندة كبيرة للبلاد في الحرب ضد داعش

قال وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، إن التحدي الرئيسي للجيش العراقي يتمثل في بقايا تنظيم داعش، منوهًا بأن عدد أعضاء التنظيم الموجودين في البلاد يصل من ألف إلى ألفي شخص في المحافظات التي سقطت قبل 10 يونيو 2014.

وأضاف عناد، في لقاء خاص لفضائية «العربية»، مساء اليوم الأربعاء، أن هؤلاء الأشخاص تحت السيطرة ولا يشكلون خطرًا، لكنهم يشكلون قلقًا خاصة في المناطق النائية.

وأوضح أن التحدي الآخر للجيش العراقي يتمثل في التسليح والتجهيز والتدريب، بسبب تنظيم القاعدة، مشيرًا إلى أن مستوى قدرات هذا القطاع دون الوسط وليس بالشكل المطلوب.

وأكد أن العراق يعمل حاليًا بمساندة التحالف الدولي، على تطوير القوة الدفاعية والجوية للجيش، بعدما قدم مساندة كبيرة في الحرب ضد داعش، لافتًا إلى خطورة السلاح المنفرد.