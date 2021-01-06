 الفلبين تضيف 6 دول أخرى إلى قائمة الدول التي تغطيها قيود سفر بسبب كورونا - بوابة الشروق
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الفلبين تضيف 6 دول أخرى إلى قائمة الدول التي تغطيها قيود سفر بسبب كورونا

مانيلا - د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 9:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 9:56 م

أعلنت الفلبين مساء الأربعاء، إضافة 6 دول أخرى إلى قائمة الدول التي تغطيها قيود السفر المؤقتة لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية عن المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روك قوله في بيان إن "مكتب الرئيس، بناءً على توصية مشتركة من وزارتي الصحة والشؤون الخارجية، أدرج البرتغال والهند وفنلندا والنرويج والأردن والبرازيل ضمن البلدان الخاضعة لقيود السفر".

وتنضم الدول الست إلى قائمة قيود السفر المفروضة سابقًا على المسافرين من المملكة المتحدة، الدنمارك، أيرلندا، اليابان، أستراليا، إسرائيل، هولندا، هونج كونج، المنطقة الإدارية الخاصة، سويسرا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، إيطاليا، لبنان، سنغافورة، السويد، كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وكندا وإسبانيا.

ووفق هذه الإجراءت تمنع السلطات المسافرين الأجانب القادمين من البرتغال والهند وفنلندا والنرويج والأردن والبرازيل أو الذين زاروها في غضون 14 يوما قبل وصولهم إلى الفلبين مباشرة، من دخول البلاد اعتبارا من 8 يناير، حتى 15 يناير.


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