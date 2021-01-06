مسقط تمدد فترة تصحيح أوضاع القوى العاملة غير العمانية حتى 21 يناير

أعلنت وزارة العمل العمانية عن تمديد فترة السماح لأصحاب الأعمال؛ لتصحيح أوضاع القوى العاملة «غير العمانية» العاملة لديهم، حتى 21 من شهر يناير الجاري.



ونقلًا عن وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، أشارت الوزارة إلى تعديل مهن القوى العاملة «غير العمانية» من مهن «معمنة» إلى مهن أخرى، وفقًا لاشتراطات المهنة المراد شغلها، إضافة إلى تعديل مهن القوى العاملة غير العمانية من مهن «موقوفة» إلى مهن أخرى أو العكس، والسماح بتعديل المهن من مختلف المستويات المهنية، وفقًا لاشتراطات المهنة المراد شغلها.



ولفتت الوزارة إلى تعديل ونقل بيانات القوى العاملة «غير العمانية» من نشاط لآخر في ذات المنشأة وفقًا لاشتراطات تراخيص مزاولة العمل الصادرة، وتعديل أجور القوى العاملة «غير العمانية» وفق عقد العمل المصدق عليه، والسماح بنقل خدمات القوى العاملة «غير العمانية» من صاحب عمل إلى آخر.



وأجازت الوزارة لصاحب العمل التقدم بطلب ترخيص استقدام ومزاولة عمل للقوى العاملة غير العمانية من داخل السلطنة في الأنشطة الموقوفة، في حال توفر الشروط المقررة للترخيص، وإلغاء بلاغ ترك العمل للعامل بعد سداد الرسوم المقررة لإلغاء البلاغ والرسوم والغرامات المترتبة على انتهاء تصريح العمل.