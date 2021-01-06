دول مجموعة ليما ترفض الاعتراف بالتشكيل الجديد لبرلمان فنزويلا

أعلنت دول "مجموعة ليما"، اليوم الأربعاء، أن دول نصف الكرة الأرضية الغربي، لا تعترف بالتشكيل الجديد لبرلمان فنزويلا، وتواصل دعم زعيم المعارضة خوان غوايدو.



وقالت المجموعة، في بيان مشترك أوردته قناة "روسيا اليوم" ونشرته خارجية بيرو، "نحن لا نعترف بشرعية وقانونية الجمعية الوطنية الفنزويلية، التي بدأت العمل في 5 يناير 2021، هذه الجمعية الوطنية غير الشرعية، جاءت نتيجة انتخابات غير نزيهة قام بتنظيمها في 6 ديسمبر، نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي".



وجاء في البيان: "نعترف بوجود لجنة ذات صلاحيات، يرأسها مجلس حكم شرعي عينته الجمعية الوطنية، ويرأسه خوان غوايدو".



وحثت "مجموعة ليما"، الدول الأخرى على رفض الاعتراف بالتكوين الجديد للجمعية الوطنية، ووقع البيان، ممثلو البرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا، وكوستاريكا والإكوادور والسلفادور، وجواتيمالا وهايتي وهندوراس، وباراجواي وبيرو.



ودول مجموعة ليما هي هيئة متعددة الأطراف أُنشئت عقب "إعلان ليما" في الثامن من أغسطس 2017 في العاصمة البيروفية ليما حيث اجتمع ممثلون من 12 دولة من أجل إيجاد حلٍّ سلمي للأزمة القائمة في فنزويلا.



وتطالب المجموعة المتألفة حاليا من 14 دولة بإطلاق سراح السجناء السياسيين ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وتدعو لانتخابات حرة وتوفر مساعدات إنسانية وتنتقد انهيار النظام الديمقراطي في فنزويلا تحت قيادة الحكومة البوليفارية.