عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلس إدارة كلية الآداب بمقر الجامعة الجديد، بحضور عميد الكلية، وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ومديري الوحدات.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن الاجتماع تناول تنفيذ الكلية لبث المحاضرات إلكترونيا حتى إجازة نصف العام، واستكمالها الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ م، وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، تماشيا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتنفيذاََ للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع مراجعة جداول الامتحانات الخاصل بالفصل الدراسي التول، والتي ستبدأ بعد إجازة نصف العام، لافتا إلى ضرورة البدء في تجهيز المنصة التعليمية وإعداد جداول المحاضرات بنظام التعليم المدمج، وتحميل المقررات الدراسية وبث الفيديوهات العلمية، وذلك لضمان استمرار المنظومة التعليمية بالجامعة.

وأضاف عزيز، أنه تم الموافقة على تحديث وتطوير اللائحة الداخلية للكلية وتحويلها إلى نظام الساعات المعتمدة، باعتباره النسق التعليمي المطبق حاليا في معظم جامعات العالم، موضحا أن ذلك يأتي في إطار سعي إدارة الكلية إلى تطوير نظام الدراسة بها، وتحديث البرامج التعليمية للوصول إلى معايير الاعتماد الأكاديمي الدولي، بهدف تأهيل طلابها للمنافسة بقوة في مجالات العمل المحلية والإقليمية.

وقال الدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب، إنه خلال الاجتماع تم مناقشة الخطوات المبدئية لتجهيز ملف التقدم للحصول على تجديد الاعتماد الأكاديمي للكلية، مؤكدا أن إدارة الجامعة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والمادي للارتقاء بالقدرة التنافسية والفاعلية التعليمية للكلية، وذلك بما يتلاءم مع معايير الجودة للوصول إلى خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل الداخلي والخارجي، مشددا على أهمية تكاتف كافة الإدارات والوحدات، وتعاون جميع منتسبي الكلية من أجل استكمال الملفات المطلوبة من حيث الخطة الاستراتيجية للكلية، والتقارير الشاملة لكافة الأقسام والأنشطة الطلابية التي تمت خلال الثلاث سنوات الماضية، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المعامل وقاعات التدريس وتوصيف المقررات والمناهج وتوثيق البيانات، وتقييم البرامج الدراسية الجديدة واستيفاءها لكافة المعايير الأكاديمية التي تقرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.