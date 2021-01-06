هو أحد أهم شعراء المهجر، ولد في بلدة بشرى بشمال لبنان عام 1883، تمكن خلال عمر قصيرة أن يحقق نجاحا باهرا، فقد كان له باعا طويلا في الشعر استطاع أن يخلد ذكراه كواحد من أبرز شعراء العربية في القرن العشرين إنه الشاعر جبران خليل جبران.

تعددت إبداعات جبران منذ الصغر، وقد كتب العديد من القصائد باللغتين العربية والإنجليزية، فضلا عن تأليفه العديد من الكتب التي عبرت عن فكره الفلسفي والروحي، كما أنه كان فنانا تشكيليا ورساما.

ميلاد جبران بين فقر واغتراب

ولد جبران بكنف عائلة مسيحية، ولكنه ذاق منذ نعومة أظافره كل أنواع الفقر والقهر؛ حيث انصرف أبوه عن شؤون أسرته واتجه إلى شرب الخمر، وقد كان يعمل في عد الأغنام ولكنه اتهم بالاختلاس وفرضت عليه الإقامة الجبرية، وهو ما اضطر والدة جبران أن تترك وطنها وتفر بأولادها إلى مدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما جاء بكتاب "أروع ما كتب جبران خليل جبران".

كانت لوالدة جبران بالغ الأثر في تكوينه الشخصي، فقد كانت تتمتع بشخصية قوية وذكي، حتى أنه وصفها في إحدى رسائله إلى مي زيادة بقوله: "كانت محبوبة في محيطها، ما عهدتها في أدنى درجاتها أقل من شقيقة وفي أعلى درجاتها أقل من سيدة، لقد أفهمتني وأنا في بعد في الثالثة أن الرابطة بيننا هي كما الصديقين، رابطة حب متبادل، وأننا كائنان مستقلان جمعتهما يد الحياة الشريفة، فهي أعجب كائن عرفته في حياتي".

بدأت الوالدة بالعمل في بوسطن هي وابنها الأكبر بطرس، ولكن جبران اتجه إلى دراسة اللغة الإنجليزية في إحدى المدارس الشعبية، وقد كان يمتلك موهبة في الرسم حتى لفت نظر إحدى معلماته ومن ثَم وجهته إلى أحد أصدقائها من الفنانين، حتى تعرف على عدد من الأدباء والفنانين وبدأ في رسم عدد من أغلفة الكتب ليحصل منها على بعض نفقاته، حسبما ذكر بكتاب "قاموس جبران خليل جبران".

طفولة مميزة بين الشعر والرسم

إلا أن جبران كان شديد التعلق بوطنه لبنان، ورغب في استكمال دراسته في وطنه باللغة العربية التي قد شغفها حبا، حتى ساعدته أمه في العودة إلى لبنان عام 1989، ليلتحق بمدرسة الحكمة" التي درس بها آداب اللغة العربية.

كانت طفولة جبران مرحلة مميزة في حياته؛ إذ كان يتمتع بالكثير من الطموح ولم يكن ليرضى بالأشياء التقليدية، يقول الخوري يوسف الحداد؛ وهو أستاذ البيان لجبران، أن جبران جاءه ذات مرة يشكو إليه وضعه في الصف الابتدائي، بالرغم من إتقانه للغة الإنجليزية وتميزه في الرسم، حتى قال له معلمه "السلم لا بد أن يرقى درجة درجة"، ليفاجئه جبران بقوله "ولكن هل يجهل الأستاذ أن الطائر لا ينتظر السلم في طيرانه".

كما كان كثير الاطلاع والقراءة، فقد قرأ في الصغر كليلة ودمنة وديوان المتنبي ونهج البلاغة، كما كان كثير الاهتمام بإتقان التوراة والإنجيل.

أما عن عطلته الصيفية فقد كان يقضيها في بلدته "بشرى"، ولكنه لم يتواصل مع أبيه الذي لم يقدر موهبته وأهمله منذ الطفولة منغمسا في حالة من الفقر والبؤس.

لم يكن جبران طفلا تقليديا يميل إلى للهو واللعب، وإنما اتخذ من الكتب رفيقا لدربه، كما أنه وجد عزاءه في الطبيعة وفي صداقة أستاذه سليم الضاهر، وفي رعاية أحد الوجهاء "طنوس الضاهر"، والتي ستنشأ بينه وبين ابنته حلا قصة وربما هي ما ذكرها جبران في كتاب "الأجنحة المتكسرة".

وفي سن الخامسة عشر عاد إلى بيروت مع عائلته ودرس في مدرسة إعدادية ومعهد تعليم عال، وأسس مجلة مع أحد زملائه، شاعرا للكلية.

ولكن الحياة لم تكن لتروق له؛ حيث بقي جبران في بيروت عدة سنوات، وقبل عودته إلى بوسطن توفيت أخته بالسل، وما يلبث أن يمر عام حتى توفي أخوه بالداء ذاته، ولحقت به أمه بعد أن أصيبت بالسرطان، حتى لم يبق لجبران سوى أخته ماريانا.