وزير الخزانة الأمريكي في أول زيارة للسودان بعد رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب

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وصل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى السودان اليوم الأربعاء لإجراء محادثات حول المساعدات الاقتصادية الأمريكية المستقبلية بعد شطب الخرطوم من القائمة السوداء لواشنطن للدول الراعية للإرهاب.

وجاء في بيان حكومي "وصل وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين صباح اليوم (الاربعاء) على رأس وفد رفيع المستوى في أول زيارة من نوعها للسودان"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسيعقد المسؤول الأمريكي لقاءات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وعدد من الوزراء والمسؤولين بهدف مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة للسودان، إضافة إلى موضوع حلحلة ديون السودان ومواضيع أخرى ذات طابع مشترك، وفق البيان.

ويعاني السودان نقصا مزمنا في العملة الصعبة وتضخما متسارعا أثرا على القوة الشرائية لجميع الطبقات الاجتماعية. وتقدر ديونه الخارجية بحوالى 60 مليار دولار.

وشطبت الولايات المتحدة رسميا السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في 14 ديسمبر في مقابل تطبيع علاقاته مع إسرائيل.

ووافق السودان على هذه الخطوة في أكتوبر لكنه قال إنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة برلمان لم يتم تشكيله بعد.

في المقابل، خصصت واشنطن مئات الملايين من الدولارات بشكل مساعدات للسودان.

وأفادت وزارة العدل السودانية بأن المبلغ الإجمالي للمساعدات الأمريكية المباشرة وغير المباشرة التي ستقدم بموجب الاتفاق تبلغ 1,1 مليار دولار بالإضافة إلى "مليار دولار أخرى التزمت الولايات المتحدة تحويلها إلى البنك الدولي لدفع المتأخرات المستحقة على السودان".