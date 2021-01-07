ذكرت شبكة " سي.إن.إن" الإخبارية، أن عددا من ضباط الشرطة الأمريكية، أصيبوا بجروح داخل مبنى الكونجرس فيما تم إرسال واحدا على الأقل إلى المستشفى.

وكان أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عشية الأربعاء، على القاعة الرئيسية لمجلس الشيوخ، التي كانت تشهد جلسة التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات.

واقتحم المئات من أنصار ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.

وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن.

وأظهرت مقاطع فيديو عددا من أنصار ترامب داخل مبنى الكونجرس، وهم يفتحون مطافئ حريق باتجاه عناصر الشرطة ويشتبكون معهم.