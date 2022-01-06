أعربت الحكومة الماليزية عن أملها أن تسمح حكومة المملكة العربية السعودية للوافدين من الخارج بأداء مناسك الحج هذا العام، رغم تحديات ومخاوف من انتشار متغيرات جديدة من فيروس (كورونا) المستجد.

ونقلت وكالة الانباء الماليزية (برناما) عن وزير الشؤون الاسلامية إدريس أحمد قوله إنه سيجري اجتماعًا مع الحكومة السعودية في موعد ال يتجاوز فبراير المقبل لمناقشة الامور ذات الصلة بما في ذلك الحفاظ على حصة 30 ألف حاج كل عام.

وأضاف: "نأمل ألا يتسبب موضوع كوفيد-19 في إلغاء الحج أو إغلاق دخول الحجاج الدوليين". وحتى الان ، أعادت المملكة العربية السعودية فقط الالزام بالتباعد للسيطرة على العدوى".