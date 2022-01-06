تموين مطروح: ضبط بدال تمويني استولى على أكثر من مليون جنيه من أموال الدعم

بعد حادث حلوان.. 5 مشاهد من الدماء والنيران على أسفلت الدائري الأوسطي

كشف ملابسات «فيديو» على الفيسبوك يظهر خلاله شخص يحاول خطف طفلة بالغربية

ردًا على أكاذيب الإخوان.. مصدر أمني: نرعى المحكوم عليهم صحيًا للوقاية من كورونا